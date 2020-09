Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 16 septembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 232 nouvelles contaminations au Covid-19 et 13 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 48966, celui des décès à 1645, alors que le total des patients guéris passe à 34517.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 16 septembre 2020 :

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, devrait écarter quelques joueurs et faire appel d’autres en prévision pour le prochain stage des verts. … lire la suite

Disparue depuis quelques jours, la jeune fille Khawla a été retrouvée, ce mercredi 16 septembre, par les services de sécurité dans la wilaya d’Oran. … lire la suite

Un jeune étudiant a été arrêté par les services de sécurité de la wilaya de Khenchela après avoir fait fuiter des sujets de l’examen du baccalauréat sur les réseaux sociaux. … lire la suite

Le ministre des travaux publics, Farouk Chiali, s’est exprimé, ce mercredi 16 septembre, sur l’entrée en vigueur du péage sur l’autoroute Est-Ouest. … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi 16 septembre, une réunion du gouvernement consacrée aux secteurs des finances, l’agriculture, la formation et l’enseignement professionnels, l’habitat et la poste et les télécommunications. … lire la suite

La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Agnès von der Mühll, a réagi ce mercredi 16 septembre, à la condamnation en appel du journaliste Khaled Drareni à 2 ans de prison ferme. … lire la suite

Un vol commercial régulier, programmé le 22 septembre prochain, en direction de Francfort, a été programmé par la compagnie aérienne allemande Lufthansa. … lire la suite

Le point de l’officialisation de Tamazight, maintenu dans le projet de révision constitutionnelle, a suscité un débat auprès des leaders des partis islamistes, en l’occurrence Abdelkader Bengrina et Abderrezak Makri. … lire la suite

Le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) se stabilise de jour en jour en Algérie, les dernières données quotidiennes publiées par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, montrent un ralentissement de l’épidémie en ce jour du 16 septembre 2020. … lire la suite

Une tentative d’émigration clandestine a été mise en échec hier, mardi 15 septembre, menée par 19 harragas qui se trouvaient dans une barque de fabrication artisanale. … lire la suite

Deux frères ont perdu la vie sous les décombres de l’effondrement des parois d’une tranchée dans un chantier au niveau de la wilaya d’El-Bayadh. … lire la suite

Pour la 1ère fois de son histoire, la Tunisie importera du phosphate Algérien, la première cargaison importé par la Tunisie arrive avant la fin de ce mois en provenance de l’Algérie. … lire la suite

Le ministre des travaux publics Farouk Chiali est revenu ce mercredi sur le projet de dédoublement de l’axe autoroutier reliant la localité de Cheffa et Berouaguia dans la wilaya de Médéa. … lire la suite

La mission permanente de l’Algérie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a appelé au respect de la souveraineté des Etats et de leur intégrité territoriale, ainsi que l’instauration de la justice sur les violations généralisées et systématiques des droits de l’Homme » commises par les autorités de l’occupation israélienne dans les territoires palestiniens, lors du Débat général sur le compte rendu oral de la Haute- Commissaire aux droits de l’Homme (HCDH). … lire la suite

La Société nationale des transports ferroviaires SNTF a indiqué, ce mercredi dans un communiqué, que la décision de la reprise du trafic est une prérogative des pouvoir publics. … lire la suite

La peine prononcée à l’égard du journaliste Khaled Drareni par la Cour d’Alger a suscité une nouvelle fois un large élan de solidarité et des réactions de la classe politique, de la société civile ainsi que des experts de l’ONU. … lire la suite

Un laboratoire de dépistage du Coronavirus a été mis en service à l’Université Abdelhamid-Benbadis de Mostaganem. … lire la suite

Le procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout impliquant les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, prévu pour ce mercredi à La Cour d’Alger, a été finalement reporté. … lire la suite

Plusieurs juridictions ont prononcé mardi de nouvelles peines d’emprisonnement assorties de lourdes amendes à l’encontre d’individus, ayant atteint l’âge de majorité pénale, impliqués dans la fuite des sujets de l’examen du baccalauréat ou la diffusion des corrigés, indique le ministère de la Justice dans un communiqué. … lire la suite

Un réseau spécialisé dans le trafic de drogue, composé d’un homme et d’une femme, a été démantelé lundi, au niveau de la wilaya de Bechar. … lire la suite

La condamnation du journaliste Khaled Drareni, hier mardi, à une peine de 2 ans de prison ferme, continu de susciter les réactions des différents acteurs de la scène politique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. … lire la suite

Un cas de contamination au virus Covid-19, ainsi qu’un cas suspect ont été recensés parmi les candidats du baccalauréat 2020 à Constantine. … lire la suite

Les hypothèses d’une éventuelle seconde vague de la pandémie du Covid-19 et la flambée du nombre de contaminations et de décès demeurent de simples suppositions selon un expert de la santé. … lire la suite

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a rendu ce mercredi son verdict dans l’affaire des deux ex-ministres de la Solidarité nationale Djamel Ould Abbés et Saïd Barkat. … lire la suite

Plusieurs opérations de solidarité, initiées par des associations locales à Djelfa, ont été mises en place afin d’assurer gite et couvert aux candidats libres du baccalauréat 2020. … lire la suite