Coronavirus Algérie : Les précisions d’un expert concernant l’éventuelle deuxième vague du virus

Les hypothèses d’une éventuelle seconde vague de la pandémie du Covid-19 et la flambée du nombre de contaminations et de décès demeurent de simples suppositions selon un expert de la santé.

En effet, selon le chef de service des maladies infectieuses de l’EPH de Boufarik, le Dr. Mohamed Yousfi, une éventuelle seconde vague de la pandémie du Covid-19 et la flambée du nombre de contaminations et de décès ne sont que de simples hypothèses. Il a affirmé que personne ne pouvait prédire l’évolution et la propagation du virus, mais qu’il fallait toutefois respecter les mesures sanitaires.

« L’Algérie n’est pas dans la même situation épidémiologique que l’Europe. Elle vit actuellement la première vague de l’épidémie de Covid-19 qui est en train de diminuer lentement », a précisé le Dr. Yousfi, en estimant qu’aujourd’hui, personne ne pouvait prévoir l’évolution de la pandémie ni prédire une éventuelle seconde vague.

Le chef du service a rappelé que la première vague de la pandémie dans notre pays a été interrompue par une explosion provoquée par le non-respect des mesures barrières. « La première vague que nous avons eue jusqu’à présent a suivi son ascension avant d’atteindre son pic au mois d’avril. Elle a commencé sa décrue vers la mi-mai. À cause du non-respect du confinement et des mesures barrières, la propagation du virus a, malheureusement, eu une reprise à la hausse et une explosion des contaminations. L’épidémie est ainsi repartie en pic entre juillet et début août, puis revenue vers la décrue », a-t-il détaillé.

Toutefois, pour le Dr. Yousfi, le respect des mesures barrières est primordial, « ce sont ces gestes qui protègent du virus Sars-CoV-2 et de celui de la grippe et de toutes les infections respiratoires », a-t-il insisté, en ajoutant qu’il était également nécessaire d’effectuer la vaccination contre la grippe saisonnière en attendant l’éventuel vaccin du nouveau coronavirus, qui serait, selon lui, « le meilleur moyen de prévention qui va appuyer les mesures barrières ».

« Certes, nous sommes obligés de déconfiner pour des raisons sanitaires, économiques et sociales, mais il faut que cela soit accompagné des gestes barrières. Il va y avoir la rentrée scolaire et universitaire qu’il faudra gérer en mettant en place un protocole sanitaire. Il va y avoir aussi la problématique de l’ouverture des frontières qu’il faudra gérer avec prudence », a recommandé l’expert des maladies infectieuses de l’EPH de Boufarik.

Pour rappel, l’OMS a annoncé qu’elle s’attendait à un scénario des plus alarmants de la pandémie du Covid-19 en Europe au cours des mois d’octobre et de novembre.

