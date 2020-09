L’ambassadeur Palestinien qualifie l’accord émirato-bahreini avec Israël de « Trahison »

Les réactions se multiplient depuis l’accord noué entre Israël et certains pays arabes, cet accord n’a pas suscité l’enthousiasme de l’ambassadeur de Palestine. Ce dernier a accusé les Emirats arabes unis et le Bahreïn de « trahir la cause palestinienne » en acceptant de signer un accord de normalisation des relations avec Israël.

En effet, intervenant sur les ondes de la chaine 1 de la radio algérienne à l’occasion de l’annonce du « traité de paix » entre le royaume Bahreini et les sionistes occupants, Ramzi Amine Makboul a qualifié la normalisation émirato-bahreini avec l’occupant sioniste d' »un désistement d’el qods et un assentiment de cessation de la terre palestinienne et cela ne concerne pas que les Palestiniens mais aussi la ouma arabe et musulmane.

Le même responsable a estimé que ce geste est un coup de couteau dans le dos du peuple palestinien et une trahison envers l’َAqsa, » il s’agit d’un abandon purement et simplement injustifiable obéissant à des prétendues pressions ou des intérêts arrangés », a-t-il ajouté.

Rédaction d’Algérie360