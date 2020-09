Laghouat : Une société propose d’héberger gratuitement les candidats du BAC 2020

Une société privée de formation située à Laghouat assure gratuitement l’hébergement et la restauration des candidats au baccalauréat, issus de zones éloignées, dans l’enceinte de la société.

Selon l’APS, Mustapha Dakmoussi, propriétaire de la société « Souhoub », implantée à Laghouat, a proposé d’héberger et de nourrir, bénévolement et gratuitement au sein de son entreprise, les candidats au baccalauréat issus de zones éloignées et composant à titre libre au chef-lieu de wilaya.

« Cette initiative vise à permettre à ces candidats de composer dans des conditions sereines », a affirmé M. Dakmoussi, soulignant que les mesures de prévention contre la propagation du Covid-19 étaient « rigoureusement respectées ». Parmi ces mesures, la prise de température à l’entrée, l’utilisation de solutions désinfectantes, l’obligation du port de la bavette, et le service des repas dans des ustensiles à usage unique.

Selon Mustapha Dakmoussi, cette initiative n’a pas laissé insensibles certains enseignants qui se sont solidarisés et sont venus au siège de la société présenter gratuitement des cours de révision aux candidats. Ainsi, les candidats bénéficiaires ont salué, pour leur part, l’initiative qui leur a « énormément facilité la tâche ».

« Une initiative d’autant plus louable, lorsque l’on sait que ces candidats résident à des distances dépassant parfois les 100 km du centre d’examen et dont les trajets qu’ils auraient dû effectuer quotidiennement les auraient éreintés physiquement et moralement, sans compter la possibilité d’arriver en retard et d’être de ce fait exclus », a confié Messaoud Kerkab, un des candidats hébergés par la société.

À noter que dans la même wilaya, deux bus ont été mobilisés par un autre bienfaiteur, afin d’assurer le transport gratuit de candidats issus de la commune de Oued-M’zi aux centres de baccalauréat, sur plus de 50km.

