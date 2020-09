Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 15 septembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 238 nouvelles contaminations au Covid-19 et 12 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 48734, celui des décès à 1632, alors que le total des patients guéris passe à 34358.

Voici les principaux événements de journée du mardi 15 septembre 2020 :

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a dévoilé, ce mardi 15 septembre, le nouveau schéma de développement du Mégaprojet d’exploitation du phosphate dans l’Est du pays. … lire la suite

Le membre du comité scientifique chargé du suivi de l’épidémie de coronavirus en Algérie, Dr Abdelkrim Touahria s’est exprimé, ce mardi 15 septembre, sur la réouverture des frontières. … lire la suite

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, hier lundi, à un vaste mouvement dans le corps des chefs de daïra. … lire la suite

Le président américain Donald Trump a révélé, ce mardi 15 septembre, que six pays arabes devront bientôt signer des accords avec Israël. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, ce mardi 15 septembre, à la signature du décret présidentiel portant convocation le corps électoral. … lire la suite

L’eurodéputée et présidente de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen Marie Arena a réagi, ce mardi 15 septembre, à la condamnation en appel du journaliste Khaled Drareni. … lire la suite

L’ancien président malien Moussa Traoré est décédé aujourd’hui mardi 15 septembre, à l’âge de 83 ans, c’est l’ancien Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, qui a annoncé la nouvelle sur son compte officiel Twitter. … lire la suite

238 nouveaux cas, 12 nouveaux décès et 154 nouvelles guérisons au dernier bilan du coronavirus, établis sur les dernières 24 heures, présenté ce mardi par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie. … lire la suite

Les réactions se multiplient depuis l’accord noué entre Israël et certains pays arabes, cet accord n’a pas suscité l’enthousiasme de l’ambassadeur de Palestine. Ce dernier a accusé les Emirats arabes unis et le Bahreïn de « trahir la cause palestinienne » en acceptant de signer un accord de normalisation des relations avec Israël. … lire la suite

Une société privée de formation située à Laghouat assure gratuitement l’hébergement et la restauration des candidats au baccalauréat, issus de zones éloignées, dans l’enceinte de la société. … lire la suite

Le vaccin contre le Coronavirus, élaboré par le fabricant de médicaments Pfizer pourrait, suite à une vérification de sa sûreté et son efficacité, être distribué aux Américains avant la fin de l’année. … lire la suite

Une jeune étudiante Algérienne voilée, qui partage des astuces en cuisines, a été victime d’une polémique qui a éclaté en France. … lire la suite

À la veille de la signature de l’accord de normalisation des relations entre les deux pays, la Bank Hapoalim, l’une des plus grandes banques d’Israël, a annoncé lundi avoir signé un accord de coopération avec Emirates NBD, une des principales banques des Emirats arabes unis (EAU). … lire la suite

Aprés avoir provoqué un véritable séisme politique en Algérie, Samir Chaabna, l’ancien correspondant de l’ENTV à Marseille et l’actuel député du parti Front el Moustakbal, a expliqué dans un entretien accordé a la chaine arabophone « El Hayat » les raisons qui l’ont poussé à choisir la nationalité française à la fonction de ministre en Algérie. … lire la suite

La Cour de Ruisseau à Alger a rendu ce mardi son verdict dans l’affaire du journaliste Khaled Drareni, et ces coaccusés Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche. Sur place, des militants, des journalistes et des avocats ont observé un rassemblement de soutien. En voici quelques réactions à chaud. … lire la suite

Le bilan Coronavirus a témoigné d’un pique de 308.000 nouveaux cas de contamination au virus Covid-19 dans la seule journée du dimanche 13 septembre à travers le monde. … lire la suite

Une hausse considérable du nombre de migrants clandestins Algériens a été constaté en Espagne durant cet été malgré la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19. … lire la suite

Le Chef de l’état abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd’hui mardi la ministre de l’Intérieur de la République d’Italie, Mme Luciana Lamorgese, qui effectue une visite en Algérie, indique un communiqué de la Présidence de la République. … lire la suite

Le Directeur général de l’Institut Pasteur Fawzi Derrar est revenu ce mardi sur la situation épidémiologique, liée à l’épidémie du coronavirus, en Algérie et les dernières mises en gardes de l’Organisation mondiale de la Santé OMS. … lire la suite

Des vents forts souffleront parfois en rafales sur cinq wilayas côtières et proches côtières à partir de ce mercredi, a indiqué un Bulletin météo spécial (BMS) du Centre national des prévisions météorologiques. … lire la suite

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a affirmé, lundi, que la révision constitutionnelle qui sera soumise à référendum populaire prévu le 1er novembre 2020, vise à élargir le champ des droits de l’homme et à définir les mécanismes de leur jouissance. … lire la suite

Le verdict concernant le journaliste Khaled Drareni, et ces coaccusés Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche a été rendu ce mardi 15 septembre, à la Cour de Ruisseau à Alger. … lire la suite

Lors des auditions menées dans l’affaire de l’ex-ministre de la Justice Tayeb Louh, les témoignages des magistrats ont révélé les graves agissements et les interventions en faveur des anciens hommes d’affaires et hauts cadres de l’État. … lire la suite

Un taux de 20% des candidats libres aux épreuves du baccalauréat en Algérie ont été absents au premier jour des examens. … lire la suite

Le gouvernement Français a été appelé à collaborer avec les autorités algériennes afin de retrouver les matières radioactives des 17 essais, enfouies dans le sud Algérien. … lire la suite

Des peines d’emprisonnement suite à la fuite des sujets des épreuves du baccalauréat ou la diffusion des corrigés, sont entrées en vigueur hier lundi. … lire la suite