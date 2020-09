Procès des frères Kouninef : la défense évoque une « amplification des faits »

Le procès des frères Kouninef s’est poursuivi, hier dimanche au tribunal de Sidi M’hamed à Alger, avec les plaidoiries des avocats. Ces derniers évoquent « l’amplification des faits » et demandent l’acquittement.

La défense de Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah Kouninef a avancé que les accusations portées à l’encontre de leurs clients sont « infondées ». Plus loin encore, l’un des avocats a accusé les médias d’avoir amplifié l’affaire pour préparer leur condamnation, selon ce qu’a rapporté le Soir d’Algérie.

Les avocats ont également dénoncé « l’amplification de l’affaire » et « falsification des faits », dans le but de « satisfaire l’opinion publique dans une conjoncture donnée, et sous le slogan de lutte contre la corruption », a rapporté le quotidien arabophone Echorouk.

Concernant l’affaire du financement des manats du président déchu, les avocats ont affirmé que les Kouninef ont financé la campagne du 4e mandat « en toute légalité », et qu’ils étaient contre le cinquième mandat de Bouteflika.

Rappelons que les frères Kouninef ont été poursuivis pour « trafic d’influence », « blanchiment d’argent », « obtention d’indus avantages », « détournement de fonciers et de concessions », et « non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics » en plus du « financement occulte de partis politiques ».

Samedi dernier, le parquet avait requis de lourdes peines à l’encontre des prévenus, allant de 10 à 20 ans de prison ferme avec la saisie des biens à l’intérieur et l’extérieur du pays.

Rédaction d’Algerie360