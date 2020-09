L’Iata sollicite les gouvernements à rouvrir les frontières entre les pays

L’Association du transport aérien international a sollicité la réouverture des frontières et le maintien des mesures d’aide aux compagnies aériennes durant la crise sanitaire.

Selon le directeur général et chef de la direction de l’association du transport aérien international « Iata« , Alexandre de Juniac, le maintien de la fermeture des frontières n’est pas la seule solution afin de prévenir la propagation de la pandémie du Covid-19. « La protection des citoyens doit être la priorité absolue des gouvernements. Mais trop de gouvernements combattent une pandémie mondiale en s’isolant, croyant que la fermeture des frontières est la seule solution ».

Le directeur de l’Iata a également souligné « qu’aucun gouvernement ne veut importer la Covid-19. De même, aucun gouvernement ne devrait souhaiter les difficultés économiques et les impacts sur la santé qui découlent d’un chômage massif. », en demandant aux gouvernements de « collaborer afin de trouver de toute urgence des moyens de rétablir la connectivité mondiale en ouvrant les frontières et en maintenant les mesures d’aide pour soutenir les compagnies aériennes durant la crise de Covid-19 ».

Toutefois, un spécialiste dans le domaine de l’aérien a expliqué qu’il était impératif de trouver des moyens outre la suspension des liaisons entre les pays, afin de diminuer les risques de la propagation du virus. « Dans la mesure où nous ne détenons aucune information sur la durée de la pandémie, il nous faut trouver les moyens de nous adapter à la situation. Les pertes de la compagnie aérienne Air Algérie comme celles de la compagnie maritime ENTMV sont énormes et le fossé ne fait que se creuser chaque jour davantage atteignant le seuil de l’intolérable. Il y a vraiment péril en la demeure ».

À noter que la Direction générale de l’aviation civile française a annoncé environ 4,4 millions de passagers en 2019 entre la France et l’Algérie. Plus d’un quart de ces voyages a été effectué en été et ces chiffres ne prennent pas en compte les liaisons maritimes.

Rédaction d’Algérie360.