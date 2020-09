Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 14 septembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 242 nouvelles contaminations au Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 48496, celui des décès à 1620, alors que le total des patients guéris passe à 34204.

Voici les principaux événements de journée du lundi 14 septembre 2020 :

La secrétaire générale du Parti de l’équité et de la proclamation (PEP), Naïma Salhi, s’est rendue, ce lundi 14 septembre, à Tizi Ouzou sur invitations des marabouts pour bénéficier d’une Roqya chari’ya. … lire la suite

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a reçu, ce lundi 14 septembre, l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Azzouz Baâlal. … lire la suite

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune a procédé, ce lundi 14 septembre, un mouvement dans le corps des présidents les tribunaux administratifs et des commissaires d’Etat des tribunaux administratifs. … lire la suite

Le bilan quotidien des cas confirmés au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce lundi 14 septembre, une baisse des contaminations. … lire la suite

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, ce lundi 14 septembre, à un vaste mouvement dans le corps des chefs de daïra. … lire la suite

Plusieurs responsables locaux relevant du secteur des Ressources en eau dans la wilaya d’Oran ont été limogé par le ministre. … lire la suite

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, ce lundi 14 septembre, avoir pris toutes les mesures nécessaires pour un retour « rapide » en Algérie des étudiants inscrits dans des universités de certains pays et souhaitant retourner à leurs universités respectives. … lire la suite

En tout, 5 personnes ont été interpellées et arrêtées à Alger, El Tarf, et Tlemcen, et 7.169 comprimés psychotropes ont été saisis par les éléments de la Sûreté nationale. … lire la suite

Depuis quelques mois, les parents d’enfants en bas âge font face à une pénurie de vaccins au niveau des structures de santé. … lire la suite

Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus est revenu ce lundi sur la réouverture des frontières et la prochaine rentrée scolaire. … lire la suite

Une large campagne a été lancée depuis une semaine sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser le publique contre le phénomène du « féminicide ». … lire la suite

Depuis l’incarcération du journaliste Khaled Drareni, fondateur du site d’information Casbah Tribune et correspondant du TV5 Monde et de Reporters Sans Frontières (RSF), l’élan de solidarité et de dénonciation à l’échelle nationale et internationale ne cesse de prendre de l’ampleur. … lire la suite

Le ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables, Chems-Eddine Chitour, a livré hier dimanche sa position concernant l’exploitation du gaz de schiste en Algérie. … lire la suite

Le tribunal de Kolea (Tipaza) a décidé, aujourd’hui lundi, de reporter le procès du militant Karim Tabou, porte-parole officiel de l’Union démocratique et sociale (UDS) au 26 octobre prochain.Il s’agit du cinquième report consécutif … lire la suite

Des milliers de manifestants issus de la diaspora établis en France et en Europe ont organisé une manifestation, hier dimanche à Paris, pour revendiquer « la libération de tous les détenus politiques et d’opinion », « le départ effectif du système ». … lire la suite

La procédure du vaccin Anti-Covid-19, élaboré par les universitaires de Téhéran en Iran, a dépassé le stade des essais sur les animaux et entamera désormais la phase d’essais humains. … lire la suite

La directrice de l’éducation de la wilaya de Tamanrasset, Boussebiat Sektou, a confirmé, dans une déclaration accordée à Ennaharonline, l’impossibilité de permettre aux deux sœurs de repasser l’examen en raison de leur exclusion totale du baccalauréat 2020. … lire la suite

La bande de malfaiteurs, ayant agressé des agents de Police lors de leur intervention pour mettre fin à une fête de mariage organisée à Aïn Tedles, ont été interpellés et arrêtés par la Police Judiciaire de Mostaganem. … lire la suite

Le procès des frères Kouninef s’est poursuivi, hier dimanche au tribunal de Sidi M’hamed à Alger, avec les plaidoiries des avocats. Ces derniers évoquent « l’amplification des faits » et demandent l’acquittement. … lire la suite

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a confirmé que la proposition de la date du 19 septembre comme date de reprise universitaire n’est pas définitive. … lire la suite

La monnaie Européenne commune a encore une fois enregistré un nouveau record face à la monnaie nationale dans les cotations hebdomadaires fixées par la Banque d’Algérie. … lire la suite

L’Organisation mondiale de la Santé « OMS » prévoit une recrudescence des cas des victimes du nouveau Coronavirus en Europe, durant les mois d’octobre et de novembre prochains. … lire la suite

Le Chef de service de la Gynécologie – obstétrique du centre hospitalier de la wilaya de Constantine Lazzar Rachid est décédé dans cette matinée de lundi, des suites de son infection au coronavirus (Covid-19), rapporte le quotidien arabophone « Ennaharonline ». … lire la suite

Suite au décès d’une jeune femme de 19 ans, une affaire qui a suscité une large polémique sur les réseaux sociaux, le parquet général près la Cour de Blida a conclu, dimanche, à une « mort naturelle ». … lire la suite

L’Association du transport aérien international a sollicité la réouverture des frontières et le maintien des mesures d’aide aux compagnies aériennes durant la crise sanitaire. … lire la suite

Un nouvel épisode pluvieux est attendu en Algérie ce lundi 14 septembre 2020. C’est ce qu’a annoncé un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie (ONM). … lire la suite

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) Abderrazak Makri a dénoncé, hier dimanche via un tweet, les coupures d’internet à cause des épreuves du baccalauréat. … lire la suite