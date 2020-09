Algérie : Des parents se plaignent d’une pénurie de vaccins pour leurs enfants

Depuis quelques mois, les parents d’enfants en bas âge font face à une pénurie de vaccins au niveau des structures de santé.

Selon le quotidien Liberté, des parents d’enfants âgés entre un mois et 18 mois se plaignent d’une pénurie des vaccins obligatoires pour leurs enfants au niveau de certaines polycliniques en Algérie. Cette situation dure, selon eux, depuis quelques mois, et les parents se plaignent de plus en plus de la situation.

« J’ai une fille qui doit faire son vaccin de 18 mois, mais cela fait deux mois que je cherche un vaccin et on me dit qu’il est en rupture de stock », a témoigné un père au quotidien Liberté. D’après lui, des rumeurs ont circulé, affirmant la disponibilité d’une livraison de quelques doses pour certaines polycliniques du Grand-Alger.

Le père de la petite fille a également avoué qu’il fallait « connaître des gens à l’intérieur des structures de santé pour être informé de la disponibilité du vaccin, dont le stock est souvent vite épuisé à cause de la forte demande ».

Rédaction d’Algérie360.