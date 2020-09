Vaccin Coronavirus : AstraZeneca annonce la reprise des tests de son antidote

Les tests du vaccin contre le Coronavirus du groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca en partenariat avec l’université d’Oxford ont repris hier samedi 12 septembre.

Dans des communiqués distincts, le groupe AstraZeneca et l’université d’Oxford ont annoncé la reprise, hier samedi, des tests au Royaume-Uni du nouveau vaccin contre le Coronavirus, avec l’approbation des autorités sanitaires britanniques, après une interruption d’une durée de trois jours.

« Les essais cliniques du vaccin d’AstraZeneca contre le coronavirus ont repris au Royaume-Uni après que l’Autorité de réglementation sanitaire des médicaments (MHRA) a confirmé qu’il ne présentait pas de danger », a indiqué le groupe pharmaceutique.

Par ailleurs, l’université d’Oxford a elle aussi confirmé samedi la reprise des essais, soulignant que « dans des tests de grande ampleur comme celui-ci, on s’attend à ce que certains participants soient malades. Chaque cas doit être soigneusement évalué pour garantir une évaluation minutieuse de la sécurité », a stipulé l’université.

« Les chercheurs avaient montré leur engagement à mettre la sécurité au cœur de leur programme de recherche. Pour s’attaquer à la pandémie mondiale du Covid-19, nous devons mettre au point des vaccins et des thérapies que les gens se sentent à l’aise d’utiliser », a déclaré Charlotte Summers, professeur de médecine en soins intensifs à l’université de Cambridge, jugeant qu’il était « vital pour maintenir la confiance du public que nous nous en tenions aux preuves ».

Pour rappel, les essais du vaccin développé par AstraZeneca et l’université britannique d’Oxford, l’un des projets occidentaux les plus avancés, et testé sur plusieurs volontaires depuis le 31 août, ont été suspendu mercredi dernier suite à l’apparition d’une « maladie potentiellement inexpliquée » chez l’un des participants au Royaume-Uni.

