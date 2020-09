Pour Djerad, la révision de la constitution « reflète une réelle volonté politique de changement »

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad s’est exprimé, ce dimanche 13 septembre, sur le projet de révision de la Constitution qui sera soumis au référendum le premier novembre prochain.

S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale à Annaba, M. Djerad a estimé que la révision de la Constitution « reflète une réelle volonté politique de changement ».

« L’initiative de la révision de la Constitution vise à clarifier la relation entre le gouvernant et les gouvernés et à établir les mécanismes pour préserver l’intégrité des élections, la crédibilité du pouvoir et lutter contre la corruption », a-t-il dit.

La révision de la constitution « ne constitue pas une fin en soi mais un début imprégné d’une volonté sincère de construire une Algérie moderne et démocratique », a souligné M. Djarad

Enfin, le premier ministre a appelé les citoyens à « se mobiliser pour soutenir le processus afin de sortir de cette étape et d’entamer la phase de la mise en œuvre effective de la Constitution ».

Rédaction d’Algerie360