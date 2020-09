Naïma Salhi dément sa convocation par la gendarmerie

Naïma Salhi a nié, hier samedi dans une vidéo postée sur sa page Facebook, avoir été convoquée par la gendarmerie dans le cadre de l’affaire de la plainte déposée contre elle pour « propos racistes et haineux ».

Le démenti de Naima Salhi est intervenu suite à la déclaration, rendue publique, jeudi dernier par les trois signataires ayant porté plainte contre elle pour « propos racistes et haineux », affirmant qu’elle ait été présentée devant la brigade de la gendarmerie de sa circonspection.

Selon ce qu’a rapporté le quotidien El Watan, Naima Salhi a traité les trois signataires, dont Me Dekkal, de « menteurs ». Plus loin encore, elle indique : « qui vous a dit que j’avais révélé mon ensorcellement dans le but de retirer les propos précédemment tenus ? ».

Avant d’ajouter « je n’ai jamais dit que j’avais tenu ces propos sous l’effet de la sorcellerie (…). Je tiens le même discours depuis 10 à 20 ans et je ne compte pas revenir sur mes propos. Arrêtez avec vos mensonges ! ».

Rappelons que les avocats Kader Houali et Soufiane Dekkal, ont annoncé jeudi dernier que la présidente du PEP a été entendue dans le cadre de la plainte déposée contre elle le 9 juin 2019, pour « incitation à la haine raciale » et « appel au meurtre ».

Rédaction d’Algerie360