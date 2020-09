Médéa : Huit individus écroués et une bande de braqueurs démantelée

Une bande de braqueurs qui opéraient aux abords de la RN1 au niveau de la sortie nord de la wilaya de Médéa ont été interpellés et neutralisés par les éléments de la Gendarmerie Nationale.

Un communiqué de la cellule de communication de la Gendarmerie National de la wilaya de Médéa, a fait part de l’arrestation des auteurs de plusieurs attaques sur la RN1 au niveau de la sortie nord de la wilaya. Le groupe, traqué depuis plusieurs semaines par les éléments de la GN, est composé de 8 individus, parmi eux, deux femmes âgées respectivement de 23 et 40 ans.

Suite à une plainte déposée par un citoyen ayant été victime d’une agression par les mis en cause, à la sortie nord de Médéa, et ayant été délesté de son téléphone portable, son argent et d’autres effets personnels, les éléments de la compagnie territoriale de Médéa ont entamé l’enquête qui a permis l’arrestation du groupe de malfaiteurs.

Ainsi, les deux femmes avaient pour mission d’aborder la victime afin de donner aux autres membres le temps de la maîtriser pour lui subtiliser tout ce qu’elle possède.

Après leur comparution devant le procureur de la République près le tribunal de Médéa, dans la nuit du jeudi dernier, 5 des mis en cause ont été incarcérés, tandis que les 3 autres ont été placés sous contrôle judiciaire.

