Le registre de commerce ambulant entre en vigueur aujourd’hui

Le ministre du Commerce Kamal Raziq a annoncé que le registre du commerce ambulant entrera en vigueur ce dimanche, ce qui permettra aux commerçants de commercialiser leurs produits ainsi que leurs services dans toutes les wilayas du pays sans contrainte de l’adresse commerciale, c’est une mesure qui vise à donner une nouvelle dynamique au mouvement commercial ainsi qu’à couvrir toutes les zones d’ombre ».

Kamel Rezig a expliqué que l’objectif de l’opération est de faciliter la pratique de l’activité commerciale aux jeunes et de satisfaire les besoins des populations dans les zones enclavées et reculées, voire difficiles d’approvisionnement, en leur offrant différents services proposés par le commerçant ambulant, la procédure sera digitalisée et élaborée sur une plateforme numérique où les citoyens pourront trouver l’adresse des commerçants, connaître la nature des services offerts, et formuler systématiquement leurs demandes.

Ainsi, et à partir de ce dimanche, les jeunes et les commerçants pourront proposer et commercialiser 169 services, qu’il s’agisse de vente mobile ou de services mobiles, dans n’importe quelle région du pays, et le ministère travaillera à les accompagner dans une campagne de sensibilisation afin de les informer des avantages des nouvelles mesures, cette dernière qui vise à livrer des biens et services aux zones d’ombre et à toutes les régions d’Algérie en toute simplicité, ainsi qu’à éviter les procédures d’obtention de biens immobiliers ainsi que les licences.

Rédaction d’Algerie360