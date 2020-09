Le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce la date de la réouverture des salles de sport privées

La date de la réouverture graduelle et sous conditions strictes des salles de sport privées a été fixé pour le mardi 15 septembre prochain.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a dévoilé la date de la réouverture des salles de sport privées. Ainsi, le 15 septembre prochain aura lieu l’ouverture graduelle et sous conditions strictes des salles de sport privées. Toutefois, cette réouverture se fera sous des conditions de prévention stricts afin d’éviter la propagation de la pandémie du Covid-19.

Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, un examen médical obligatoire devra être effectué par toute personne désireuse de prendre part à une activité sportive. Ainsi, la superficie des salles doit être de 160 m² au minimum, et devra obligatoirement disposer d’une aération naturelle efficiente, tandis que les salles dont les locaux sont en entresol ou en sous-sol ne sont pas concernées par la reprise.

Les sanitaires doivent, par ailleurs, obéir à des règles strictes de désinfection et de nettoyage, le port du masque est également obligatoire pour tous, ainsi que le respect des mesures de distanciation physique et sociale, la protection de la réception par du plexiglas, la gestion des goulots d’étranglement et la prise de la température corporelle avant l’entrée à la salle.

Les entraîneurs devront, en outre, s’équiper d’un matériel de protection et se tenir à distance des adhérents. Néanmoins, les piscines et les milieux aquatiques ne sont pas concernés par cette reprise.

