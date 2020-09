France : Un Algérien arrêté pour avoir jeté son enfant du 5e étage

Un trentenaire Algérien a été arrêté dans la nuit du vendredi au samedi, pour avoir jeté son fils de 6 ans du 5e étage d’un immeuble à Choisy-le-Roi, en France.

Selon le quotidien français « Le Parisien », l’Algérien, âgé de 37 ans, a été interpellé par les forces de l’ordre hier, samedi 12 septembre, pour avoir jeté son fils de 6 ans du 5e étage de leur immeuble, situé à Choisy-le-Roi, une banlieue parisienne. L’enfant, actuellement hospitalisé dans un état critique, est entre la vie et la mort.

Suite à une dispute très violente entre l’homme et sa femme, le prévenu a tabassé sa femme qui a pris la fuite, selon les témoignages des voisins du couple. Envahi par une grande colère, l’Algérien s’est donc acharné sur son fils qui dormait dans l’appartement du couple. « On tentait de le calmer, on lui disait arrête, arrête ! Et là, il a jeté son fils par la fenêtre, comme un sac-poubelle. Il avait même pris de l’élan pour bien le lancer. L’horreur… « , a témoigné une voisine au quotidien.

L’enfant, mis à l’abri par un couple, a reçu plusieurs « objets lourds » jeté par son père, dont une table ayant atterri sur le jeune enfant qui gémissait sur le trottoir avant l’intervention du couple habitant dans l’immeuble.

Le père a tenté de prendre la fuite mais a très vite été maitrisé par des jeunes habitants le quartier, qui l’ont rué de coups avant de le conférer à la police. Le coupable a été placé en garde à vue avant d’être transféré dans un hôpital psychiatrique.

Rédaction d’Algérie360.