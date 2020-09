Affaire Khaled Drareni : les comités de soutien alertent sur son « état de santé »  

Le Comité pour la libération du journaliste Khaled Drareni ainsi que le comité de soutien, national et international, ont lancé un appel conjoint pour exiger sa « libération immédiate et inconditionnelle » du journaliste.

« Craignant une dégradation de l’état de santé du journaliste Khaled Drareni qui est apparu très affaibli à son procès en appel, ses comités de soutien – national et international – lancent un appel commun pour exiger sa libération immédiate et inconditionnelle », lit-on dans le communiqué.

Estimant que son « état de santé devient particulièrement préoccupant », « les comités de soutien de Khaled Drareni, algérien et international, appellent conjointement les autorités algériennes à revenir à la raison, au droit et à libérer immédiatement et sans conditions Khaled Drareni », ajoute le communiqué.

Selon la même source, « lors de son procès en appel qui s’est déroulé le 8 septembre à Alger, le journaliste Khaled Drareni « est apparu très amaigri, mais aussi très affaibli ». Il « est incarcéré depuis le 29 mars dans la prison de Koléa près d’Alger dans des conditions difficiles », ajoute le communiqué.

Pour rappel, le procureur de la République a requis, lors du procès en appel, quatre ans de prison à l’encontre du journaliste, condamné en première instance à trois ans de prison. Le verdict doit être rendu le 15 septembre prochain.

Rédaction d’Algerie360