Vers l’attribution de diplômes aux élèves sortant des zaouïas 

Le conseiller du Président chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar, a annoncé « l’organisation d’un atelier national pour examiner et étudier la possibilité d’attribuer des diplômes aux élèves sortant des écoles coraniques », soulignant que les établissements concernés sont ceux « ayant des programmes basés sur la référence religieuse, en matière de jurisprudence (Fiqh), d’éducation et de doctrine ».

Cette annonce a été faite en marge de la rencontre qui s’est tenue à l’Université Ziane Achour à Djelfa, regroupant M. Belakhdar et les représentants des zaouïas, des écoles chroniques et les associations religieuses.

« Nous avons entamé une étude en coordination avec les ministères des Affaires religieuses et de l’Enseignement supérieur dans le but de trouver une issue dans les plus brefs délais en vue de délivrer des diplômes pour les différents niveaux des élèves sortant des zaouïas », a-t-il indiqué.

« L’atelier national auquel prendront part les représentant des wilayas et de la majorité des zaouïas sera sanctionné par la conception d’un programme consensuel s’ajoutant à la récitation du saint Coran », a-t-il souligné.

Ainsi, le mot d’ordre pour cet atelier, qui va regrouper des représentants de toutes les wilayas, est « la mise en place et l’adoption d’un programme global disposant d’un minimum de sciences de la langue et des sciences islamiques, et ce en prévision de sa poursuite à l’université ».

Rédaction d’Algérie 360.