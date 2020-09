Tribunal Sidi M’hamed : Lourd réquisitoire contre les frères Kouninef 

Lors du procès des frères Kouninef, tenu ce samedi, 12 septembre, au tribunal de Sidi M’hamed, le parquet a requis une lourde peine contre les accusés.

Le parquet auprès du tribunal de Sidi M’hamed a requis :

Une peine de 18 ans de prison, une amende de 8 millions de dinars ainsi que la confiscation de tous les biens et de l’argent à l’intérieur et à l’extérieur du pays, contre l’accusé Réda Kouninef.

Une peine de 15 ans de prison, une amende de 8 millions de dinars ainsi que la confiscation de tous les biens et de l’argent à l’intérieur et à l’extérieur du pays, contre l’accusé Karim Kouninef.

Une peine de 15 ans de prison et une amende de 8 millions de dinars, contre l’accusé Tarek Kouninef.

Enfin, une peine de 20 ans de prison ainsi qu’une amende de 8 millions de dinars contre leur sœur, Souad Kouninef, et qui se trouve actuellement en fuite à l’étranger.

Pour rappel, le procès des inculpés, entamé mercredi dernier, se poursuit aujourd’hui, samedi 12 septembre, au niveau du tribunal correctionnel de Sidi M’hamed à Alger, et implique également plus d’une dizaine d’autres accusés, dont plusieurs de Hauts fonctionnaires de l’État ainsi que des entreprises.

Les trois frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah Kouninef , en détention depuis avril 2019, sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, entre autres, « trafic d’influence », « blanchiment d’argent », « obtention d’indus avantages », « détournement de fonciers et de concessions », et « non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics ».

Rédaction d’Algérie 360.