Procès des frères Kouninef : Saïd Bouteflika auditionné sur l’affaire 

Au lendemain du début du procès des frères Kouninef au tribunal de Sidi M’hamed, Saïd Bouteflika a été auditionné sur l’affaire, ce jeudi, à la prison de Blida.

En détention depuis avril 2019, les trois frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah Kouninef sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, entre autres, « trafic d’influence », « blanchiment d’argent », « obtention d’indus avantages », « détournement de fonciers et de concessions », et « non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics », leur procès a été ouvert mercredi dernier devant le tribunal de Sidi M’hamed à Alger, et poursuit sa deuxième séance ce samedi, 12 septembre.

Selon notre confrère El Watan, le frère-conseiller de l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika, Saïd Bouteflika, qui se trouve actuellement à la prison militaire de Blida, « a été auditionné, jeudi dernier, par une commission rogatoire au sujet de ses relations avec les frères Kouninef, notamment Réda ».

En effet, c’est « la deuxième fois que Saïd Bouteflika est entendu pour son implication dans de telles affaires », souligne la même source, rajoutant que « le premier dossier est celui de l’affaire de Tayeb Louh, ancien Ministre de la Justice ».

« Les téléphones trouvés au domicile de l’ancien Ministre Louh contenaient des sms adressés par Saïd Bouteflik concernant les Kouninef », indique la même source.

Le procès des frères Kouninef implique également plus d’une dizaine d’autres accusés, dont plusieurs Hauts fonctionnaires de l’État ainsi que des entreprises.

Pour rappel, Saïd Bouteflika a été condamné, en première instance et en appel, à 15 ans d’emprisonnement pour « atteinte à l’autorité de l’armée et de l’État ».

Rédaction d’Algérie 360.