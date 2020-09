Procès des frères Kouninef : Le Trésor Public dévoile des sommes exorbitantes 

Lors du procès des frères Kouninef, dont la 2ᵉ séance s’est tenue ce samedi, 12 septembre, l’agent judiciaire du Trésor a révélé les sommes volées par les accusés des fonds du Trésor.

En effet, il a déclaré la somme de 75 milliards de dinars comme valeur des concessions non-justifiées, 186 milliards de dinars de prêts non-justifiés, 16 milliards de dinars de fonds transférés, environ 30 milliards de dollars.

Pour rappel, en détention depuis avril 2019, les trois frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah Kouninef sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, entre autres, « trafic d’influence », « blanchiment d’argent », « obtention d’indus avantages », « détournement de fonciers et de concessions », et « non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics ». Le procès des inculpés, entamé mercredi dernier, se poursuit aujourd’hui, samedi 12 septembre, au niveau du tribunal correctionnel de Sidi M’hamed à Alger, et implique également plus d’une dizaine d’autres accusés, dont plusieurs de Hauts fonctionnaires de l’État ainsi que des entreprises.

Le parquet auprès du tribunal de Sidi M’hamed a requis une peine de 18 ans de prison et une amende de 8 millions de dinars contre Réda et Karim Kouninef, une peine de 15 ans de prison et une amende de 8 millions de dinars contre Tarek Kouninef et une peine de 20 ans de prison et une amende de 8 millions de dinars contre Souad Kouninef, actuellement en fuite, avec la confection de tous les biens et de l’argent de la famille à l’intérieur et à l’exterieur du pays.

