Pr Riad Mahyaoui au sujet des contaminations : « On note encore qu’Alger et Blida sont en première position »

Le Professeur Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique chargé du suivi de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), s’inquiète concernant l’évolution des contaminations à Alger et à Blida.

Dans une déclaration faite à TSA, le Professeur Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique chargé du suivi de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a exprimé son inquiétude quant à l’évolution de l’épidémie dans les wilayas d’Alger et de Blida.

« On note encore qu’Alger et Blida sont en première position, donc il faut faire très attention dans ces régions-là », a-t-il indiqué.

Dans ce même contexte, le Professeur Mahyaoui a rappelé de l’importance du port du masque comme mesure préventive pour lutter contre la propagation du virus, cependant, il a mis la lumière sur l’obligation du « port correct » du masque, et a mis en garde contre son port « autour du bras et/ou du coude ».

« Je précise que le port correct du masque est important. Il ne faut pas le mettre ni autour du cou, ni autour du bras ou du coude. Si on ne porte pas correctement le masque, on risque d’avoir l’effet inverse et se contaminer« , a-t-il insisté.

Concernant la rentrée scolaire et sociale, le membre du Comité scientifique chargé du suivi de la pandémie du Coronavirus en Algérie, a indiqué que « l’épreuve du BEM s’était bien déroulée, dans le respect strict du protocole sanitaire », mais il a appelé à « redoubler d’efforts et de vigilance ».

Enfin, le Professeur Riad Mahyaoui, s’exprimant au sujet du vaccin contre le Coronavirus, a rappelé que « l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait annoncé que le vaccin ne sera prêt qu’à la moitié de l’année 2021″, rajoutant que « cette période, qui connaît une baisse de contaminations, permet de « refaire les stocks de médicaments », « renforcer la sensibilisation » et de « se préparer pour les futurs événements ».

Pour rappel, le bilan des autorités sanitaires, de ce samedi 12 septembre, indique 255 nouveaux cas, dont 53 enregistrés à Blida et 33 à Alger.

