Ouverture de la 2ᵉ séance du procès des frères Kouninef 

La 2ᵉ séance du procès des frères Kouninef a eu lieu aujourd’hui, samedi 12 septembre, au tribunal correctionnel de Sidi M’hamed à Alger.

En détention depuis avril 2019, les trois frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah Kouninef sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, entre autres, « trafic d’influence », « blanchiment d’argent », « obtention d’indus avantages », « détournement de fonciers et de concessions », et « non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics ».

Ainsi, les procès des inculpés, entamé mercredi dernier, se poursuit aujourd’hui, samedi 12 septembre, au niveau du tribunal correctionnel de Sidi M’hamed à Alger.

Le procès implique également leur sœur, Soud-Nour Kouninef, et plus d’une dizaine d’autres accusés, dont plusieurs fonctionnaires de l’État ainsi que des entreprises.

Rédaction d’Algérie 360.