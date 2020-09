ONM : Pluies orageuses et vents forts sur plusieurs wilayas

Dans son bulletin de ce samedi, 12 septembre, l’Office National de la Météorologie (ONM) a mis en garde contre des pluies orageuses dans les wilayas côtières de l’Est du pays ainsi que de forts vents sur les côtes de l’Ouest.

Dans une alerte à la vigilance classée « jaune », l’ONM a mis en garde contre les pluies orageuses qui vont se poursuivre dans 4 wilayas du pays, à savoir El Tarf, Annaba, Skikda et Jijel.

Cette alerte météo prévoit des quantités de pluies qui dépasseront les 20 mm localement, et est valable jusqu’à 21 heures ce soir.

Météo Algérie a également mis en garde contre de forts vents qui dépasseront les 50 kilomètres/heure et formeront des vagues de plus de 2 mètres de haut, et ce à partir de ce samedi vers midi, jusqu’à l’aube de demain, à savoir dimanche 13 septembre.

Les côtes concernées sont Marsa Ben M’hidi, Ghazaouat, Mostaganem, Ténès, Arzew, Oran et Béni Saf.

Rédaction d’Algérie 360.