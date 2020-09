Mauritanie : Réouverture des frontières et reprise ses vols 

La Mauritanie a annoncé hier la réouverture de ses frontières et la reprise des vols, après près de six mois de fermeture à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), rapporte l’agence XinhuaNet.

En effet, les passagers sont tenus de présenter un test négatif à la Covid-19, daté d’au moins 3 jours et délivré par un laboratoire agrée, indique la même source.

Ainsi, la Mauritanie est le troisième pays Maghrébin a annoncé la réouverture de ses frontières, après la Tunisie qui en a fait l’annonce en juin dernier, et le Maroc qui l’a indiqué dimanche dernier.

Pour précision, le bilan des contaminations en Mauritanie indique un total de 7266 cas infectés, selon les données du site Worldometers, le pays enregistre, désormais, environ 5 contaminations par jour.

Concernant le cas de l’Algérie, aucune date n’a été avancée par le gouvernement ou par le Comité scientifique en charge du suivi et de la lutte contre le Coronavirus.

