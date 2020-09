Coronavirus : La France enregistre un nouveau record de contaminations 

Le bilan des contaminations par le Coronavirus (Covid-19) en France a enregistré un nouveau record, lors de ces dernières 24 heures, dépassant la barre des 10000 cas.

Selon le bilan de l’agence Santé publique, la France a enregistré, ce samedi 12 septembre, 10561 nouvelles contaminations par le Coronavirus, recensées au cours de ces dernières 24 heures.

Ce chiffre est un nouveau record, sans précédent depuis le début de la pandémie, il porte le total des cas infectés en France à 373911 cas.

Concernant les décès, la France a encaissé un total de 30910 morts depuis le début de la crise, dont 17 décès ont été recensés par le bilan d’aujourd’hui.

« En France métropolitaine, la circulation virale continue sa progression entraînant une nette dégradation de la situation. Dans 35 départements, le taux d’incidence dépassait le seuil d’alerte de 10 cas pour 100 000 habitants en semaine 36 », a indiqué Santé publique France.

« La circulation virale est particulièrement active chez les adultes jeunes, tranche d’âge dans laquelle l’adoption systématique des gestes barrière de prévention est moins systématique », a souligné la même agence.

Dans ce même contexte, les autorités françaises continuent de sensibiliser quant à l’application des gestes barrière, notamment le respect de l’éloignement physique et le port du masque, et appellent toutes personnes présentant les symptômes du Coronavirus à effectuer le test et à s’isoler.

« Il reste primordial de renforcer individuellement et collectivement l’application de l’ensemble des gestes barrière (distanciation physique, hygiène des mains, port du masque, salut sans se serrer la main ni embrassades) afin de ralentir la propagation du virus.

De même, afin de freiner la progression du virus SARS-COV-2, il est important de maintenir la stratégie « Tester-Tracer-Isoler » : chaque personne présentant des symptômes évocateurs de COVID-19 doit réaliser dans les plus brefs délais un test de recherche du virus. Dans l’attente des résultats, les personnes doivent s’isoler et réduire leurs contacts au strict minimum », a rappelé l’agence française.

Pour précision, selon les chiffres avancés par le site Worldometers, le total des contaminations a dépassé les 28,9 millions de cas dans le monde.

Rédaction d’Algérie 360.