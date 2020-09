Coronavirus Algérie : Pr Belhocine explique l’importance des enquêtes épidémiologiques 

Le Président de la cellule chargée d’investigations et des enquêtes épidémiologies dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19), Professeur Mohamed Belhocine, a expliqué l’importance des enquêtes épidémiologiques dans la lutte contre le virus.

Comme rapporté par notre confrère El Watan, lors d’une visite de travail à Tizi Ouzou, jeudi dernier, le Professeur Mohamed Belhocine, Président de la cellule chargée d’investigations et des enquêtes épidémiologies dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19), s’est arrêté sur « le rôle des enquêtes épidémiologiques dans la lutte contre le virus », et a rappelé que « l’identification des sujets contacts dans l’entourage des personnes atteintes du virus, permettait de maîtriser la contagion », ainsi, il a appelé « à privilégier l’identification de ces sujets ».

« Les enquêtes épidémiologiques sont indispensables dans le processus de lutte contre la propagation du coronavirus », a-t-il souligné.

« Il faut privilégier l’identification de ces sujets. C’est le seul moyen qui permet de réduire le nombre de cas positifs pour rompre la chaîne de contamination », a-t-il expliqué.

Pour le Président de la cellule chargée d’investigations et des enquêtes épidémiologies dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19), l’identification de ces sujets permettrait de prendre les dispositifs nécessaires, à savoir la mise en isolement, pour ainsi « rompre la chaîne de contamination ».

« Les enquêtes épidémiologiques ne sont certes pas une solution miracle. On ne peut pas toutes les faire, notamment quand il existe beaucoup de cas positifs. On ne va pas trouver tous les sujets contacts, tout le monde ne va pas respecter le confinement, mais pour l’heure, c’est la seule et meilleure méthode que nous ayons pour contrôler la propagation de la Covid-19 au sein de la société », a-t-il encore insisté.

Dans ce même contexte, Professeur Belhocine a affirmé que « les contaminations adoptaient une tendance baissière ces derniers jours », cependant, il a appelé à « la vigilance et à la nécessité de l’application des gestes barrières pour lutter contre la propagation du virus », notamment le port du masque et le respect de l’éloignement physique.

