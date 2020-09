Trump annonce un accord de normalisation entre Bahreïn et Israël 

Environ un mois après l’annonce de la normalisation des relations entre les Émirats Arabes Unis et Israël, voilà que le Président américain, Donald Trump, a fait l’annonce, ce vendredi 11 septembre, d’un nouvel « accord de paix » conclu entre le Royaume de Bahreïn et l’État hébreu.

« Encore une percée historique aujourd’hui ! Nos deux grands amis Israël et Bahreïn ont conclu un Accord de Paix », a indiqué Trump sur Twitter.

En effet, les dirigeants des trois pays ont rendu public un communiqué commun pour annoncer « l’établissement de relation diplomatiques entre Bahreïn et Israël, sous l’égide des États-Unis.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020