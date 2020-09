Protection Civile : 9 véhicules emportés par un accident mortel sur l’autorute Est Ouest 

Un accident mortel a eu lieu ce vendredi, 11 septembre, au niveau de l’autoroute Est-Ouest impliquant 9 véhicules, dont 3 poids lourds et 6 voitures, rapporte la Protection Civile.

Selon la même source, l’accident est survenu ce matin à 10h45 au niveau de l’autoroute Est-Ouest, à Larbatache en direction d’Alger, et a engendré le carambolage de 9 véhicules, dont 3 poids lourds et 6 voitures.

Cet accident a couté la vie à 3 personnes, un enfant de 12 ans et deux hommes âgés de 36 et 43 ans. Il a également engendré pas moins de 7 blessés, 2 enfants, 2 femmes et 3 hommes, et dont les âges varient entre 15 et 56 ans, ces derniers ont été conduits à la polyclinique de Khmis El Khechna.

Suite à ce tragique incident, la Protection Civile a appelé les citoyens, encore une fois, à faire preuve de prudence, de respecter le code de la route et d’éviter les excès de vitesse.

Rédaction d’Algérie 360.