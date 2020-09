L’Égypte salue l’accord de normalisation entre Bahreïn et Israël 

Le Président égyptien, AbdelFattah Elsisi, a salué l’initiative de normalisation des relations entre Bahreïn et Israël.

En réaction à l’annonce de normalisation des relations entre le Royaume de Bahreïn et l’État hébreu, le Président égyptien, AbdelFattah Elsisi, a salué cette initiative, qui, selon lui, vise « à instaurer la paix et la stabilité dans le Moyen-Orient », et « assurer l’égalité et la justice à la cause palestinienne ».

Enfin, le Président égyptien a remercié les intervenants et les acteurs de cette « démarche historique ».

Pour rappel, cette réaction intervient suite à l’annonce faite par le Président américain, Donald Trump, ce vendredi 11 septembre, quant à l’établissement de « relations diplomatiques entre Bahreïn et Israël », dans le cadre d’un « accord de paix ».

Rédaction d’Algérie 360.