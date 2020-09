Inondations au Soudan : L’ONU rend compte des dégâts engendrés 

Le Bureau de Coordination des Affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a rendu public, ce jeudi 10 septembre, un communiqué faisant état des dégâts engendrés par les inondations au Soudan.

Selon le communiqué de l’OCHA, plus d’un demi million de personnes, à savoir 557 mille personnes, ont été touchées par les inondations et les pluies diluviennes, et ce depuis juin dernier, soit depuis le début de la saison des pluies au Soudan.

La même source a souligné que ces victimes ont été recensées dans 17 des 18 provinces du pays, où les inondations ont causé d’importants dégâts matériels au niveau des maisons, des infrastructures et des terres agricoles.

« Parmi les provinces les plus touchées figurent Khartoum et Darfour du Nord (ouest), Sannar (est) qui regroupent 43% des personnes touchées », rapporte le communiqué.

« L’intensité des pluies diluviennes qui se sont abattues au cours de la semaine passée ont provoqué davantage d’inondations, de déplacés et de décès », indique le même document.

Le Ministre de l’Intérieur soudanais a indiqué, mercredi dernier, que le bilan des victimes des inondations rapporte 103 morts, 56 blessés et plus de 70 mille maisons détruites.

Pour rappel, le Soudan a déclaré, samedi dernier, 5 septembre, l’état d’urgence national pour une durée de trois mois suites à cette catastrophe naturelle.

