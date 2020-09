Coronavirus Algérie : Une autre mosquée ferme ses portes à Constantine 

La mosquée Lokmane à Constantine a fermé ses portes, ce jeudi, sous ordres des autorités locales, suite à la contamination d’un Imam par le Coronavirus (Covid-19).

Selon les informations rapportées par notre confrère Le Jeune Indépendant, une autre mosquée a fermé ses portes à Constantine à cause de cas de contaminations par le Coronavirus (Covid-19).

En effet, deux établissements religieux ont fermé à cause de la propagation du virus, le premier est la mosquée Lokmane, située à la cité Boudjnana Hacéne à l’Ouest de Constantine, et qui a été fermée ce jeudi, et le second, la mosquée El-Ihcène, située à la cité Zaoueche dans la même wilaya, et qui est fermée depuis le début du mois.

Selon la même source, les deux lieux de cultes ont été scellés sur décisions des autorités locales, après avoir détecté des cas de contaminations par le Coronavirus, à savoir, l’Imam du premier établissement, et trois parmi les fidèles du second.

Cette décision de fermeture, pour le cas de la mosquée Lokmane, est valable pour une durée de quinze jours, à compter d’hier, jeudi 10 septembre, et accompagne le maintien de l’application stricte des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement dans le cadre de la réouverture partielle et progressive des lieux de cultes, notamment le respect de l’éloignement physique entre les fidèles, le port obligatoire du masque et l’utilisation des tapis de prière individuels.

Rédaction d’Algérie 360.