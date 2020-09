Vaccin Coronavirus : Les vaccins les plus crédibles selon le Pr Douagui

Le président de la société africaine d’allergologie et d’immunologie clinique, Professeur Habib Douagui, a présenté les recherches qui lui semblent les plus crédibles concernant les vaccins contre le Coronavirus (Covid-19).

Dans un entretien accordé à notre confrère Le Soir d’Algérie, le Professeur Habib Douagui, président de la société africaine d’allergologie et d’immunologie clinique et également professeur en pneumo-allergologie au CHU de Béni Messous à Alger, a présenté cinq études de vaccins contre le Coronavirus (Covid-19), actuellement en phase II et III des essais cliniques, et qu’il a jugé crédibles.

En premier lieu, Professeur Douagui a cité le vaccin anglais « Chimpanzee Adenovirus Oxford 1 », conçu par l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford en Angleterre, en partenariat avec le laboratoire Astra Zeneca, selon lui, ce dernier « est composé d’un adénovirus de chimpanzé, modifié génétiquement, qui est incapable de se répliquer. Les scientifiques ont introduit dans son génome la partie codante pour la protéine S du SARS-CoV-2 grâce à un plasmide ».

En deuxième lieu, le président de la société africaine d’allergologie et d’immunologie clinique a évoqué le « laboratoire français Sanofi qui développe actuellement deux vaccins, à partir de deux technologies différentes ». Rajoutant que « celui concerné par l’accord avec l’Union Européenne et développé avec le britannique GSK utilise la technologie dite de l’ADN recombinant, déjà utilisée pour un vaccin antigrippal. Il devrait faire l’objet d’essais cliniques en septembre et être disponible au premier semestre de 2021 ».

Le Professeur Douagui a également mentionné le vaccin allemand ainsi qu’un vaccin chinois. Pour le premier, il a souligné que « les premiers essais cliniques ont été lancés par la société BioNTech, basée à Mayence en coopération avec le laboratoire américain Pfize », tandis que pour le cas chinois, il a indiqué que « la société chinoise CanSinoBIO collaborait avec l’Académie militaire des sciences médicales sur l’un des vaccins anti-Covid-19 les plus avancés à l’heure actuelle. Les données des essais cliniques avaient montré un bon profil de sécurité et des niveaux élevés de réponse immunitaire humorale et cellulaire ».

Enfin, il est revenu sur le vaccin russe « Spoutnik V », qui, selon lui, laisse « perplexe la communauté scientifique » de par la rapidité avec laquelle la Russie l’a conçu, en devançant des centaines d’équipes de recherche dans le monde. C’est pourquoi le Professeur Habib Douagui a souligné qu’ils « attendaient les résultats de ce dernier dans les revues scientifiques internationales ».

