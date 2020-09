Université du Québec : Une étudiante Algérienne primée à l’international

Une jeune Algérienne, étudiante à l’Université du Québec a été primée à l’international pour sa contribution concernant un nouveau système de sécurité informatique.

Dans un communiqué rendu public hier, mercredi 9 septembre, l’Université du Québec, au Canada, a annoncé que la jeune Linda Aliane, une étudiante Algérienne à l’université canadienne, a conçu un nouveau modèle de sécurité informatique ayant « reçu une attention internationale ».

Linda Aliane, étudiante en informatique à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), a développé un nouveau système de sécurité informatique. Ses travaux ont été présentés à la 14e conférence internationale sur l’avenir des réseaux et des communications. Ainsi, son œuvre a reçu le prix du meilleur article lors de la même conférence, avec une publication de ses recherche sur la première source mondiale pour la recherche scientifique technique et médicale, « Science Direct ».

La jeune Algérienne a conçu un nouveau système de gestion des droits d’accès à des données ou des systèmes informatiques, dans le cadre de sa maitrise en informatique, qu’elle a débuté en janvier 2018. « J’ai choisi d’étudier à la maitrise à l’UQAR pour approfondir mes connaissances et acquérir plus de compétences en informatique tout en m’initiant à la recherche. Le projet que j’ai réalisé comportait un bon équilibre entre la théorie et la pratique ainsi que les défis informatiques qui sont à la fine pointe de la technologie », a-t-elle affirmé.

Linda Aliane achèvera sa formation en master cet automne, et compte entreprendre « une nouvelle aventure en rejoignant le milieu professionnel pour travailler en tant que spécialiste en informatique, idéalement, dans un poste de recherche et développement », a confié la jeune Algérienne.

Rédaction d’Algérie360.