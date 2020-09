Mascara : Une bande criminelle d’escroquerie en ligne démantelée

Une bande criminelle spécialisée dans l’escroquerie en ligne a été démantelée, hier soir par les éléments des services de la Sûreté de la wilaya de Mascara.

Dans un communiqué rendu public, la cellule de communication de la Sûreté de Mascara a annoncé la neutralisation une bande criminelle composée de quatre membres dont deux ressortissants étrangers actuellement en fuite. Les mis en cause piégeaient leurs victimes en leur faisant croire qu’un type de graines, qu’ils commercialisaient, était utilisé dans la préparation de produits de beauté.

Suite à une plainte déposée par deux victimes du réseau d’escrocs, les enquêteurs ont réussi à arrêter deux individus de nationalité algérienne et à saisir une somme de près de 2.450.000 DA et de 4.000 euros, en plus d’une quantité des graines en question.

Ainsi, les deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal de Mascara. L’un d’eux a été placé en détention provisoire et l’autre sous contrôle judiciaire. Néanmoins, les recherches se poursuivent pour appréhender les deux complices étrangers, a indiqué le communiqué.

