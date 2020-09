Italie : Du nouveau dans l’affaire de l’Algérien mort au commissariat de Milan

L’affaire de l’Algérien qui s’était suicidé lors de sa garde à vue dans le commissariat de Milan a été élucidée par les autorités Milanaises.

Selon le quotidien Le Soir d’Algérie, la victime, un dénommé Z. Yacine, âgée de 43 ans, et originaire de la ville de Boumerdès, vivait en Europe depuis 15 ans, et a passé les dernières années de sa vie en Italie sans un titre de séjour réglementaire. Le défunt n’a jamais obtenu de documents lui permettant de résider de manière légale dans la péninsule et menait une vie précaire, en fréquentant des Maghrébins dans la même situation que lui.

Par ailleurs, le consul d’Algérie Ali Redjal, a confirmé, hier à la même source, que la dépouille du défunt sera bientôt rapatriée à Alger. « Notre premier devoir est celui de garantir l’envoi de la dépouille à la famille du défunt, en Algérie. Ensuite, notre service des affaires juridiques suivra l’affaire, en collaboration avec les autorités italiennes, pour comprendre les circonstances de sa mort ».

Toutefois, l’autopsie ordonnée par le parquet de Milan établie sur son corps, devra confirmer la mort par pendaison, au sein du commissariat de Milan, tandis que la justice italienne devra établir la responsabilité des agents qui avaient l’Algérien en garde à vue, en élucidant les causes qui ont empêché ces derniers d’intervenir rapidement.

Ainsi, le parquet de Milan a mis en examen les deux agents pour « homicide involontaire », et les enquêteurs devront établir si les policiers en question avaient manqué ce jour-là de vigilance et s’ils auraient pu empêcher l’incident.

Les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance ont montré Yacine, ôtant son T-shirt, avant de l’attacher aux barreaux de la fenêtre et le serrer autour de son cou. Selon les deux mis en cause, « dans cette position, il semblait dormir ». Ce n’est que 50 minutes plus tard que l’un des agents est entré dans la pièce pour accompagner Yacine au bureau de signalement, découvrant le corps inerte de l’homme. Les secours alertés n’ont pu que constater le décès de l’Algérien.

Pour rappel, l’Algérien s’était donné la mort lors de sa garde à vue dans le commissariat de Milan, où elle avait été emmenée par des policiers en service. Sans documents, et fiché sous plusieurs identités différentes, il n’a pas été directement identifié par les services consulaires algériens.

Rédaction d’Algérie360.