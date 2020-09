Financement de la campagne du 4e mandat : les aveux de Réda Kouninef

Le procès des frères Kouninef a été ouvert hier mercredi au tribunal correctionnel de Sidi M’hamed à Alger. Encore une fois, l’audience a révélé des chiffres effarants à coups de milliards de dinars de détournement et de projets acquis illégalement.

Selon le quotidien Liberté qui a rapporté l’audience, le juge a révélé des sommes exorbitantes accordées au groupe KouGC. En revanche, Réda Kouninef n’arrête pas de déclarer qu’il ne se souvient pas des détails.

« Pour quel montant avez-vous réalisé les 11 projets du secteur des ressources en eau ? » lui a demandé la juge. Il répond alors qu’il ne se souvient pas des chiffres. Et c’est là que la juge a annoncé la somme de plus de 145,5 milliards de dinars, soit 14 556 milliards de centimes ou, un peu plus d’un milliard de dollars.

Concernant l’affaire du financement de la campagne électorale, la juge fait savoir qu’une somme de 4 milliards de centimes a été versée par le Fonds national d’investissement (FNI) sur le compte BNP Paribas à Réda Kouninef, qu’il a utilisé pour financer la campagne électorale pour le 4e mandat d’Abdelaziz Bouteflika.

Le prévenu a certes nié cette accusation, mais a, en revanche, reconnu avoir participé au financement de la campagne de Bouteflika. « Je n’ai jamais utilisé cet argent versé par le FNI pour financer la campagne de Bouteflika, mais j’ai donné un chèque libellé au nom de la direction de campagne de mon propre argent », a-t-il répondu.

