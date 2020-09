Djerrad : la nouvelle constitution est une réponse à la volonté du peuple exprimée durant le Hirak

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé ce jeudi à Alger que la révision de la constitution « vient en réponse à la volonté du peuple », exprimée durant le Hirak.

Dans une allocution devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d’une plénière portant sur le projet de loi portant révision de la constitution, Djerrad a déclaré que « cette Constitution vient en réponse à la volonté du peuple, exprimée le 22 février 2019, à travers son Hirak authentique béni ».

Un Hirak qui a mis, selon le premier ministre, « un terme aux erreurs et dérapages dangereux qui ont failli porter atteinte aux fondements et aux institutions de l’État national et déstabiliser la cohésion nationale ».

