Djamel Ould Abbés lors de son procès : « j’ai été visé par certaines parties »

Le tribunal Sidi M’hamed a repris ce jeudi le procès de l’ancien ministre de la Solidarité nationale Djamel Ould Abbés et son successeur Saïd Barkat. Ils sont accusés de mauvaise utilisation de la fonction, dilapidation de deniers publics, détournements …

Continuant sur la même lancée d’hier, Djamel Ould Abbés a nié catégoriquement toutes les accusations portées à son encontre. Il affirme en effet qu’il a été visé par une partie.

Sur une question du juge concernant des ordinateurs destinés à des associations, l’ancien ministre a répondu : « nous avons procédé à l’achat de ces appareils, et nous avons accordé 970 unités au ministère de l’Éducation. C’était le président de la république qui les a honorés avec ».

« J’ai été chargé de la cérémonie, et j’assume l’entière responsabilité d’en offrir à tous ceux qui honorent l’Algérie, et si un appareil manque, un je paierai », a-t-il ajouté. Avant de renchérir, « J’ai été visé par un certaine partie, et j’ai effectué mes tâches de bonne foi, et toutes les opérations et les aides qui parvenaient au ministère étaient pures et honnêtes ».

Niant les accusations portées à son encontre concernant les aides et les opérations de solidarités, Djamel Ould Abbés a déclaré : « j’ai été à la tête du ministère pendant 13 ans, et je n’ai pas pris un sou, et quiconque qui a des preuves, je le défie de m’affronter ».

Rédaction d’Algerie360