Djaballah dément avoir participé aux consultations sur la nouvelle constitution

Le président du Front pour la justice et le développement FJD Abdellah Djaballah, a démenti ce jeudi, dans un communiqué, avoir participé aux consultations sur la nouvelle constitution.

« Nous avons consulté aujourd’hui, sur le site de la présidence, la liste des partis et des personnalités qui ont donné leurs propositions à la commission Laraba … parmi eux figure le Front pour la justice et le développement », lit-on dans le communiqué.

« Je démens catégoriquement cette information », a écrit Djaballah dans le communiqué. Avant d’ajouter que le « Front pour la justice et le développement n’a jamais adopté le double discours, et campe toujours sur ses positions ».

Le président du FJD a tenu à rappeler que son parti « a catégoriquement refusé ce projet, et les consultations autour, et a demandé la création d’une commission neutre pour recevoir les propositions ». Et à préciser que les autorités « ont refusé cette proposition ».

Rédaction d’Algerie360