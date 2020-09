Visa Turquie : Gateway Management apporte des précisions

Les détenteurs Algériens de visa pour la Turquie ayant expiré durant cette période de pandémie du Covid-19 ne bénéficieront pas d’un renouvellement ou d’un remboursement de leur visa.

Le fournisseur de services Gateway Management Logistics a annoncé, mardi 8 septembre dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que les Algériens, dont les visas pour la Turquie ont expiré durant la période de pandémie de Covid-19, ne seront pas automatiquement renouvelés ou remboursés, et ce, suite à la décision des autorités turques.

« Si vous n’avez pas utilisé votre visa obtenu durant cette période due à la pandémie ou par ce que vous avez annulé votre voyage par préférence personnelle pendant la date de validité de visa, les autorités compétentes de la République de Turquie ont décidé que les dates de vos visas ne peuvent pas être mises à jour ou remboursées », a expliqué Gateway Management dans son communiqué.

Cependant, pour les Algériens qui avaient un visa pour la période allant de janvier à avril 2020, et qui ne l’ont pas utilisé, il est possible de se rendre aux bureaux de Gateway Management sans rendez-vous et de bénéficier du service VIP au centre de demande de visa d’Alger, « vous pouvez vous rendre directement à nos bureaux sans rendez-vous et recevoir le service VIP disponible au centre de demande de visa d’Alger; comme vous pouvez aussi faire vos demandes sans rendez-vous auprès de nos autres bureaux en payant des frais de dossier normaux », a précisé le communiqué.

Pour rappel, Gateway Turquie a indiqué, la semaine passée, que ses centres de demande de visa à Oran, Constantine et Alger étaient ouverts, tandis que ceux de Sétif, Tlemcen et Annaba ont ouvert le 6 septembre dernier.

Rédaction d’Algérie360.