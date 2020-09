Vaccin Coronavirus : Neuf développeurs promettent l’intégrité scientifique

Un engagement commun à respecter la plus haute rigueur scientifique a été signé par neuf patrons de sociétés développant des vaccins contre le nouveau Covid-19.

En effet, les directeurs des sociétés biopharmaceutiques « AstraZeneca », « BioNTech », « GlaxoSmithKline », « Johnson & Johnson », « Merck Sharp & Dohme », « Moderna », « Novavax », « Pfizer » et « Sanofi » se sont engagé à « ne déposer une demande d’autorisation, ou d’autorisation en urgence, qu’après avoir démontré la sûreté et l’efficacité du vaccin dans le cadre d’un essai clinique de phase 3 conçu et mené dans le but de remplir les conditions fixées par les autorités réglementaires », des autorités telles que l’Agence américaine des médicaments FDA.

Ainsi, les entreprises biopharmaceutiques qui ont signé cet engagement « souhaitons redire notre engagement continu à développer et à tester des vaccins potentiels contre le Covid-19 dans le respect de hautes normes éthiques et de principes scientifiques rigoureux », ont déclaré les directeurs des 9 sociétés dans un communiqué commun. Néanmoins, le chef de la FDA a garanti un processus purement scientifique afin de juger de l’efficacité d’un vaccin.

Pour rappel, la FDA a autorisé l’utilisation en urgence de deux traitements contre le Covid-19, à savoir : l’hydroxychloroquine et le plasma sanguin de patients rétablis, tous deux vantés par le président Américain Donald Trump.

Rédaction d’Algérie360.