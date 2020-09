Tribunal Sidi M’hamed : Tliba et les deux fils d’Ould Abbés lourdement condamnés

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a rendu ce mercredi matin son verdict dans l’affaire de l’ancien député Baha Eddine Tliba, dans l’affaire de la vente des sièges lors des législatives 2017.

Le principal mis en cause, en l’occurrence Baha Eddine Tliba a écopé de 8 ans de réclusion, et d’une amende de 8 millions de dinars avec saisie de tous ses biens. Et le fils de l’ancien secrétaire général du FLN El Wafi Ould Abbés, en fuite, a été condamné à une peine de 20 ans de prison ferme, 8 millions de dinars, avec un mandat d’arrêt.

L’autre fils de Ould Abbés, Iskandar, a écopé, quant à lui, d’une peine de 8 ans de prison ferme, et d’une amende de 8 millions de dinars. Khelladi Bouchnak a écopé d’une peine de 2 ans de prison ferme et d’une amende de 200 000 dinars.

Rédaction d’Algerie360