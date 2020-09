Ouverture des procès des frères Kouninef, Ould Abbès et Barkat

Les procès des frères Kouninef, de Djamel Ould Abbès et de Saïd Barkat ont lieu aujourd’hui, mercredi 9 septembre, au tribunal correctionnel de Sidi M’hamed à Alger.

En détention depuis avril 2019, les trois frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah Kouninef sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, entre autres, le « trafic d’influence », « blanchiment d’argent », « obtention d’indus avantages », « détournement de fonciers et de concessions », et « non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics ».

Les deux anciens Ministres de la Solidarité, Djamel Ould Abbes et de Saïd Barkat, en détention depuis juillet 2019, sont poursuivis, quant à eux, pour « détournement des fonds du département de la Solidarité nationale au profit d’associations inexistantes ».

Ainsi, les procès des inculpés ont lieu aujourd’hui, mercredi 9 septembre, au niveau du tribunal correctionnel de Sidi M’hamed à Alger.

