Ligue Arabe : Boukadoum s’exprime sur « la cause palestinienne »

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a abordé, ce mercredi 9 septembre, la cause palestinienne lors des travaux de la 154e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue Arabe.

Dans une allocution prononcée lors des travaux, M. Boukadoum réaffirmé la position de l’Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne.

« Je réaffirme le soutien inconditionnel de l’Algérie pour le droit du peuple palestinien à recouvrer ses droits nationaux légitimes, et à leur tête l’instauration d’un Etat indépendant sur les frontières de 1967, ayant El-Qods pour capitale », a-t-il dit.

« La situation internationale actuelle, sans précédent, qui sévit dans l’ensemble des pays du monde dont la Palestine, n’ont pas empêché le colonisateur israélien de poursuivre la violation des droits palestiniens et d’imposer la politique du fait accompli faisant fi des décisions de la légitimité internationale », le chef de la diplomatie algérienne.

Compte tenu de la situation difficile par laquelle passe la Palestine, M. Boukadoum a exhorté « les Palestiniens à œuvrer à se réordonner de l’intérieur, à progresser dans le processus de réconciliation, devenu une nécessité plus que jamais, et à placer l’intérêt de la Nation et la cause palestinienne au-dessus de toute considération ».

Rédaction d’Algerie360