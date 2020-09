Bouira : 4 membres sous mandat de dépôt dans l’affaire de la commission des œuvres sociales 

Dix membres de la commission accusés de détournement d’argent par le section locale du Syndicat Algériens des paramédicaux (SAP) ont comparu lundi devant le juge d’instruction.

Selon Le Soir d’Algérie, les dix mis en cause ont été traduits lundi devant le juge d’instruction près du tribunal de Bouira. L’affaire pour laquelle les prévenus ont été jugé date du mois de novembre dernier, une lettre dans laquelle il a été indiqué des prêtes d’une valeur entre 30.000 et 50.000 dinars à certains fonctionnaires de l’hôpital, a été envoyée anonymement au Secrétaire Général de la section locale du SAP.

Les prêts en question étaient effectués d’une manière secrète sans l’avis du SAP, ni celui du directeur de l’hôpital. Selon la même source, les syndicalistes de l’époque, qui avaient organisé un sit-in de protestation pour réclamer que toute la lumière soit mise sur cette affaire, ont certifié que les prêts qui avaient été octroyés en 2016, et dont la valeur totale était de 2.750.000 dinars, n’ont pas été remboursés, alors que les délais étaient largement dépassés.

Suite à une plainte déposée, une enquête diligentée par la brigade économique de la Sûreté de wilaya a permis de mener cette affaire en justice. À l’issue d’une audition de plus de 10 heures, le juge d’instruction a placé sous mandat de dépôt quatre des coupables, à savoir : le président de la commission, le secrétaire général, le trésorier et le juriste, tandis que les six autres ont été mis sous contrôle judiciaire.

