Khaled Drareni lors de son procès en appel : « Je n’ai fait que mon métier de journaliste »

Le journaliste algérien Khaled Drareni, condamné à 3 ans d’emprisonnement, sera jugé en appel ce mardi, 8 septembre, à la Cour d’Alger.

Le journaliste Khaled Drareni a été condamné, en première instance, à une peine de 3 ans de prison ferme le 10 août dernier, pour « incitation à attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale ». Aujourd’hui, mardi 8 septembre, a eu lieu son procès en appel à la Cour d’Alger, en compagnie de Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, condamnés à deux ans de prison, dont quatre mois ferme.

« Je suis poursuivi pour avoir collaboré avec TV5Monde sans accréditation mais même quand je travaillais pour Echourouk TV je n’avais pas d’accréditation », a déclaré Khaled Drareni au juge, rapporte par Inter Lignes.

« Je n’ai fait que mon métier de journaliste. Je suis là parce que j’ai couvert le Hirak en toute indépendance. Je ne suis pas ici pour avoir collaboré avec une chaine étrangère mais pour avoir, indépendamment, fait la couverture du Hirak et pour avoir filmé quelques arrestations », s’est-il défendu, souligne la même source.

Pour le soutenir, à la veille de son procès en appel, des journalistes ont animé des sit-in, hier, simultanément en Algérie, en Tunisie et en France.

Rédaction d’Algérie 360.