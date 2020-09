Khaled Drareni à la fin de son procès : « Je suis un journaliste, pas un criminel »

Le procès en appel du journaliste Khaled Drareni qui s’est ouvert, ce mardi matin, vient de s’achever à la cour d’Alger.

Lors du procès, le parquet a requis 4 ans de prison ferme et 50 000 Da d’amende à l’encontre de Khaled Drareni et de ses coaccusés Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche. Pour le verdit, il a été reporté à la semaine prochaine. La date a été fixée pour le 15 septembre prochain.

À la fin de l’audience, Khaled Drareni a déclaré : « Je suis un journaliste, pas un criminel, et le journalisme que je pratique ne menace pas la sécurité nationale, mais au contraire il l’a protège. »

Pour rappel, Khaled Drareni avait été condamné, lors de son procès en première instance, à 3 ans de prison ferme avec une amende de 50 000 DA.

Rédaction d’Algerie360