France : Un jeune avocat Algérien inculpé pour une tentative de meurtre

Un jeune sans-papiers algérien vivant sans-papiers en France a été condamné, lundi 7 septembre, à trois ans de prison ferme pour tentative de meurtre, ainsi qu’une expulsion du territoire français.

Selon le journal français La Nouvelle République ce mardi 8 septembre, le jeune avocat Algérien a été condamné, lundi 7 septembre, à trois ans de prison ferme, en écopant d’un avis d’expulsion du territoire français par le tribunal de Poitiers, une ville de l’ouest de la France.

Le mis en cause Mohamed Amara, âgé de 30 ans, vivait sans-papiers en France depuis 2017. Selon la même source, les motifs de sa condamnation remontent au 26 juillet dernier, lorsque le jeune avocat algérien, armé d’un couteau de boucher, s’était rué, suite à une partie de boules, sur sa victime qu’il poignarde plusieurs fois aux jambes et au flanc. Évacuée par les secours, la victime a survécu, et l’avocat a été maitrisé après avoir reçu plusieurs coups donnés avec des boules de pétanque, a rapporté le quotidien.

Toutefois, les circonstances exactes qui ont conduit à cet acte ne sont pas encore connues. Lors de son audience, l’Algérien a affirmé ne pas se souvenir des faits. « Je ne me souviens pas, j’ai été frappé, je ne comprends pas pourquoi j’ai fait ça, j’ai mis qu’un coup de couteau », a affirmé Mohamed Amara, alors que la victime était absente lors du procès, et n’a, par conséquent, pas pu témoigner.

Lors de l’audience, l’avocat de l’Algérien a affirmé ne pas comprendre la réaction de son client qu’il a décrit comme tranquille, traçant la piste d’une « crise de panique, une crise d’angoisse » alimentée par les antidépresseurs qu’il prend depuis ses quinze ans.

Rédaction d’Algérie360.