Coronavirus Algérie : le lourd bilan du personnel soignant

Le Dr Lyes Merabet président du Syndicat des praticiens de la santé publique (SNPSP) a révélé ce mardi le lourd bilan du personnel soignant

Dans une déclaration au site d’information TSA, Dr Merabet a indiqué que l’épidémie du coronavirus a fait pas moins de 120 victimes parmi le personnel soignant tous corps confondus.

Selon lui, plus de 90 médecins ont été emportés par l’épidémie. Ces victimes sont réparties à presque 50-50 % entre les secteurs public et privé. Concernant les contaminations, « nous sommes actuellement à plus de 5 000 contaminés », a-t-il fait savoir.

Rédaction d’Algerie360